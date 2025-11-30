Млад варненец вдигна на крака „Пееш или лъжеш“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Млад варненец вдигна на крака публика и зрители на „Пееш или лъжеш“.

Това е Донко Марков, който днес участва, бе избран от Фики за победител, спечели 5 бона, а накрая се оказа, че не лъже, а наистина има страхотен глас.

Донко Марков е на 20 години от Варна. От дете изпълнява народна музика. Има Гран При от фестивала „Детски Пирин фолк“ 2017 г. Студент е в Националната музикална академия, специалност „Поп и дзаж“. Има пет авторски песни, една от които е дует с Маргарита Хранова.

Освен, че тази вечер пя с Фики Стораро, Донко отново ще излезе пред камерите с известния певец в дует за Новогодишното шоу.

Преди да запеят заедно, Фики се уплаши от избора си, и се закани да предизвика Донко на боксов двубой, ако не пее.

