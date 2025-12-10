Млад варненски талант спечели конкурс на Столична община

снимка: ЦПЛР – Общински детски комплекс във Варна

Симеон Иванов от Литературен клуб „Касталия“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, е тазгодишния носител на отличието за млад поет в конкурса „В полите на Витоша“, организиран от дирекция „Култура“ на Столична община.

Конкурсът бе анонимен и на свободна тема. Право на участие в него имаха автори, които са на възраст над 18 години.

"В полите на Витоша" е част от Календара на културните събития на Столичната община.

„Наградата на Симеон Иванов е естествено признание за неговия талант и усет към словото.“, сподели Катерина Добрева, ръководител на „Касталия“.

