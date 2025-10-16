Млада българка: Давам по 15 лева за такси на ден, хората от крайните квартали по 50

Кадър БТВ

Таксиметровият бранш иска нови, по-високи цени на услугата.

Предлага се ръст средно с около 50 стотинки.

Причината - по-скъпите застраховки, прегледи и такси за обслужване на автомобилите.

В момента дневната тарифа на повечето жълти автомобили е 1 лев и 22 стотинки на километър.

Това е с една стотинка над минималната цена, определена от общината. През нощта цената е 1 лев и 42 стотинки.

Предложението на бранша е през деня такситата да ни возят срещу 1 лев и 74 стотинки на километър, а нощем - срещу 2 лева.

Екип на bTV влезе в таксиметров автомобил и се движи с него във вечерния час пик.

Шофьорите настояват цените да бъдат индексирани спрямо всички разходи, които по думите им са се покачили от 30 до 70 процента.

Местната власт каза, че е готова да ги изслуша но и посочи, че те и сега могат да вдигнат цените си.

Качваме се в таксито на Кирил Кирилов. Казва ни, че от 4 години вози на една цена, а а разходите му се качват.

"Инфлацията, поскъпването на живота, разходната ни част - всичко това ни изяжда доходите", коментира той.

"Ако осигуровките ни върху минимална работна залата през 2022 г. са били върху 710 лева - тогава плащахме 222 лева, а в момента пращаме 337 лева. Годишният технически преглед ни се вдигна на 100% - ние го правим два пъти в година", допълва Кирил.

"Задължителната "гражданска отговорност" от 300 лева - в момента плащам 800 лева. Тази година ни се налага форсмажорно смяна на касовите апарати - новият ми струва 530 лева", казва още той.

Единствено спад на цените отбелязват горивата - с 11%.

Повечето клиенти вече знаят, че таксито им може и да поскъпне.

"Аз ползвам често таксита, на но кратки разстояния - не давам повече от 15 лева за такси, но хората, които живеят в по-крайни квартали, да дават по 50 лева за такси, не е нормално", коментира Карина.

"Всеки има право да иска пари, той си решава колко му струва труда", смята Димитър.

Такситата могат да вдигнат цените още днес, но не го правят, за да не загубят клиенти, посочва председателят на транспортната комисия в общината Иван Таков.

"Трябваше да има някакъв механизъм, който по справедливо да може да отчита нещо като инфлация. До 31 октомври трябва да вземем решение, за да може от следващата година, ако се вземе решение за вдигане на максимална ставка, да влезе в сила", посочва той.

В понеделник представители на бранша ще бъдат изслушани в общината. Ако не бъдат чути, заплашват с протести.

