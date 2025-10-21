Млада българка се бори за живот

Зов за помощ

Тони Георгиева се бори с рядък карцином, надежда за лечение дават в Турция

Млада жена от Русе – Тони Йорданова Георгиева, води тежка битка с рядка форма на рак и се нуждае от спешна финансова подкрепа, за да продължи лечението си. За това апелира нейната майка Кръстина Георгиева в дарителска кампания в платформата "PavelAndreev".

Борбата на Тони започва, когато е едва на 21 години. Първоначално оплакване от буца под ухото е погрешно диагностицирано като проблем с мъдрец. След като буцата нараства, преглед в русенска болница води до спешна операция на тумор. Последвалата хистология разкрива тежката диагноза – Аденоидно-кистичен карцином на паротидната жлеза.

Дълга битка с болестта

Налага се втора, тежка операция в болница ВМА в София. Хирургът обяснява на майката, че се е наложило да бъдат изрязани лицевият нерв и много тъкани. "Каза че е изчистил възможно всичко, но ако има разсейки и отидат в главата й тя ще умре. В този момент моята душа умря", споделя майката Кръстина.

След лъчетерапия Тони влиза в ремисия. През 2022 г. обаче контролен преглед установява множество разсейки в белите дробове. Ракът се завръща и на лицевия нерв, което налага нова операция и още лъчетерапии. Вследствие на интервенциите, Тони получава парализа на половината лице и не може да затваря едното си око.

За съжаление, болестта продължава да се разпространява, като се появяват разсейки в кръста, таза и ребрата, а по-късно и в черния дроб. Лечението в България, включващо лъчетерапии и близо година химиотерапия, не дава резултат. Второ мнение в Панагюрище потвърждава, че това е единственото лечение, разрешено в Европейския съюз.

Надежда в Турция

Семейството открива нова надежда в болница "Memorial" в Истанбул, Турция. Лекарите там предлагат терапия, която има шанс да вкара болестта в ремисия.

Цената на лечението обаче е непосилна за семейството. Всеки курс химиотерапия струва 3200 евро, като първоначално са назначени пет курса, с възможност да са необходими и повече. Тони вече е преминала един курс и предстои втори.

"МИЛИ ХОРА, моля Ви от все сърце, да помогнете в този труден момент на моето дете, на моето прекрасно и мило момиче, да пребори рака и да може отново да живее нормален живот", апелира майката на Тони.

Дарение може да направите в линка PavelAndreev

