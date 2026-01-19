Млада чужденка намушка мъж в хотел в Банско

Булфото

21-годишна чужда гражданка е задържана по сигнал, че е наръгала 26-годишен чужд гражданин, докато двамата били в хотел в Банско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Около 04:30 часа на 18 януари на тел.112 е получено съобщение, че в хотелска стая в курортния град е нанесена прободна рана на мъж. От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че пострадалият е 26-годишен чужд гражданин, като в помещението се е намирала и 21-годишна чужда гражданка.

Мъжът е транспортиран в Многопрофилната болница за активно лечение в Разлог, където е констатирано, че е с прободна рана в рамото и след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.

21-годишната жена е задържана със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава, предаде "Дарик".

