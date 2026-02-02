Млада лекарка от протестите: Неслучайно се нарича „политическа сцена”, политиците ни са актьори

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Българските политици са едни актьори, неслучайно у нас се говори за „политическа сцена”, това заяви в „Пресечна точка” по Нова телевизия д-р Калина Божилова, един от активните участници в протеста на младите лекари. Тя добави, че е имала „уникалната възможност” да говори с всички политици, управлявали страната преди падането на правителството.

„Бяхме с добри намерения, смятахме, че са разбрани хора”, каза д-р Божилова и призна, че е била учудена от „полета на мисълта”, която са получили от Тошко Йорданов от ИТН.

Младата лекарка каза също, че в неформални разговори е установила, че политиците ни разбират напълно проблема им. Обяснението, защо не може да се подобрят условията за медиците ни е било, че това е твърде голяма реформа, заради която могат да изгубят избиратели.

„Да си запазят позициите на депутати е по-важно за тях”, коментира лекарката. Тя добави, че отделно от това младите лекари са били „размотавани”, което не прави чест на българските политици.

