Млада жена е с опасност за живота, след като електрическа тротинетка я удари в Бургас

Снимка ФБ

Лекарите се борят за живота на млада българка, която пострада сериозна на пътя.

26-годишна жена е с опасност за живота след тежък пътен инцидент с електрическа тротинетка в Бургас, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало в понеделник сутринта малко след 9:00 часа в района на автобусна спирка на улица „Чаталджа“. По първоначални данни електрическата тротинетка се е движела по обозначената велоалея, когато пешеходката е навлязла внезапно в трасето и е последвал удар, съобщи БНР.

В резултат на сблъсъка жената е получила тежка травма на главата. Тя е транспортирана в болница и е настанена за лечение, като състоянието ѝ е критично. По случая е образувана проверка, която трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!