Млада жена е с опасност за живота, след като електрическа тротинетка я удари в Бургас
Снимка ФБ
Лекарите се борят за живота на млада българка, която пострада сериозна на пътя.
26-годишна жена е с опасност за живота след тежък пътен инцидент с електрическа тротинетка в Бургас, съобщиха от полицията.
Произшествието е станало в понеделник сутринта малко след 9:00 часа в района на автобусна спирка на улица „Чаталджа“. По първоначални данни електрическата тротинетка се е движела по обозначената велоалея, когато пешеходката е навлязла внезапно в трасето и е последвал удар, съобщи БНР.
В резултат на сблъсъка жената е получила тежка травма на главата. Тя е транспортирана в болница и е настанена за лечение, като състоянието ѝ е критично. По случая е образувана проверка, която трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента, пише nova.bg.
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