Млада жена е в болница след катастрофа на входа на Пазарджик

Снимка: Булфото

Пътен инцидент между джип и мотоциклет е станал на входа на Пазарджик, в района на ул. „Христо Касапвелев“, близо до хипермаркет.

При сблъсъка е пострадала млада жена, която се е возила на мотоциклета.

На място незабавно е пристигнал екип на Спешна помощ, а пострадалата е транспортирана в МБАЛ-Пазарджик за прегледи и уточняване на състоянието ѝ, пише pz-news.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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