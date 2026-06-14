реклама

Млада жена е в болница след катастрофа на входа на Пазарджик

14.06.2026 / 19:59 0

Снимка: Булфото

Пътен инцидент между джип и мотоциклет е станал на входа на Пазарджик, в района на ул. „Христо Касапвелев“, близо до хипермаркет.

При сблъсъка е пострадала млада жена, която се е возила на мотоциклета. 

На място незабавно е пристигнал екип на Спешна помощ, а пострадалата е транспортирана в МБАЛ-Пазарджик за прегледи и уточняване на състоянието ѝ, пише pz-news.bg.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама