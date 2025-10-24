Млада жена е в болница след тежка катастрофа край Варна

Булфото

25-годишна варненка, управлявала лек автомобил е предизвикала катастрофа край Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.

По данни на полицията вчера, сутринта в района на село Куманово водачката на колата е изгубила контрол над моторното превозно средство и навлязла в лентата за насрещно движение, като се ударила челно в движещия се в обратна посока лек автомобил.

В следствие на удара, жената е настанена в болница с фрактури на гръдна кост и глезен. Оставена е за наблюдение, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

