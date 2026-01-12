Млада жена е в тежко състояние след катастрофа край Перущица
Снимка: Булфото
24-годишна жена е в тежко състояние след пътно произшествие, случило се снощи в района на Перущица. Сигналът за инцидента е подаден около 22:30 ч., когато лек автомобил „Ситроен“ се е преобърнал в крайпътен имот.
Пострадалата, която пътувала сама, е транспортирана в болница с опасност за живота, съобщава Евроком.
При инцидента е взета кръвна проба на водачката за химичен анализ. Местопроизшествието е запазено, а на място е извършен оглед.
Разследването по случая продължава, като причините и обстоятелствата на инцидента се изясняват от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“ при ОДМВР-Пловдив.
Води се досъдебно производство.
