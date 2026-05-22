Млада жена пострада при катастрофа в Стара Загора

22.05.2026 / 18:50 0

Снимка: Булфото

Млада жена е пострадала при катастрофа между два автомобила в Стара Загора. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие на кръстовището на ул. "Руски" и ул. "Христо Ботев" е получен днес в 15:50 ч.

По първоначална информация на полицията инцидентът е между два леки автомобила - единият е таксиметров, управляван от 49-годишен мъж, а другият е управляван от 19-годишен мъж.

Пострадала е пътничка в таксиметровия автомобил - жена на 31 години. Оказана ѝ е медицинска помощ, обслужена е амбулаторно и е освободена.

Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. 

Местопроизшествието е посетено от екип на сектор "Пътна полиция".

