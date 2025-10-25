Млада жена пострада при пожар във Варна

снимка,архив: Булфото

21-годишна жена е пострадала при пожар във Варна, информираха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Инцидентът е станал около 21:22 часа снощи, когато при РДПБЗН–Варна е било съобщено за запалени кабели до главно електрическо табло в коридора на жилищна кооперация на ул. „Полк. Свещаров“.

Огнената стихия е била ликвидирана с два противопожарни автомобила от 01 РСПБЗН – Варна.

Не се съобщава как е възникнал инцидентът и колко тежко е пострадала младата жена.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!