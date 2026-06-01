Млада жена се хвърли от 8-ия етаж в Пловдив
Булфото
Млада жена, на видима възраст 25-30 години, е скочила от осмия етаж на блок в Пловдив. Случката се разиграла минути преди 09.00 часа, съобщиха от полицията в града под тепетата, предава marica.bg.
Пловдивчанката скочила от жилищна кооперация на ул. "Найден Попстоянов".
След подаден сигнал, на място до минути пристигнала линейка. Тежко пострадалата жена била откарана в болница, но там издъхнала от нараняванията си.
По тялото й няма следи от насилие, най-вероятно се касае за самоубийство, посочиха още от полицията.
Мястото на случката бе оградено с полицейски ленти. Към момента няма информация каква е причината младата жена да иска да сложи край на живота си.
