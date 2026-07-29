Млада жена загина при тежка катастрофа на път Е-79

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Жена на 22 години е загинала при катастрофа между товарен и лек автомобил на главен път Е-79 в района на бензиностанция „Фанти Г.“, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден в 14:40 часа. По първоначални данни са се сблъскали товарен автомобил с прикачено полуремарке с видинска регистрация и лек автомобил с германска регистрация. Към мястото незабавно са насочени екипи на полицията, пожарната и Центъра за спешна медицинска помощ, информира бТВ.

Шофьорът на лекия автомобил – 22-годишна жена, е починала. Пътувалите с нея жена и дете са транспортирани за оказване на медицинска помощ в Многопрофилната болница във Видин.

Шофьорът на товарния автомобил – 51-годишен мъж от село Арчар, е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите му са отрицателни.

На мястото се извършва оглед от оперативна група. Движението в района ще бъде възстановено след приключване на процесуално-следствените действия, посочват от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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