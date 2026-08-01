Младенов е разговарял с Нетаняху за разоръжаването на "Хамас"

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Пратеникът за Газа на Съвета за мир, учреден на американския президент Доналд Тръмп, Николай Младенов се е срещнал днес с премиера на Израел Бенямин Нетаняху, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според съобщение, разпространено от Съвета за мир, Младенов е имал „конструктивни и детайлни“ разговори с Нетаняху и неговия екип.

„Целта е ясна и не подлежи на дискусия: пълното разоръжаване в Ивицата (Газа) и преход от власт чрез оръжие към цивилно управление“, се казва в изявлението.

Според двама източници, запознати със съдържанието на разговорите, Младенов е оказал натиск върху Нетаняху да спре израелските удари в ивицата Газа в рамките на усилията за прилагане на споразумението за разоръжаване на палестинската групировка „Хамас“, обявено от Тръмп в четвъртък.

След оповестяването на споразумението обаче Израел обяви, че има „сериозни опасения по отношение на сигурността“ и засили ударите в Газа. При тях в нощта на събота срещу неделя бяха убити 17 души по данни на местните здравни власти. В понеделник нямаше регистрирани израелски удари в ивицата.

Днес Съветът за мир уточни, че очаква Израел да се изтегли изцяло от Газа едва след пълното разоръжаване на „Хамас“, съобщи ДПА.

От своя страна палестинската групировка обаче заяви, че прилагането на споразумението зависи от спирането на израелските военни операции в Газа и че ще предаде тежкото си въоръжение само в случай, че израелските сили се изтеглят изцяло и бъде създадена палестинска държава.

Редактор "Екип на Петел",

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