Младеж активист: Институциите неглижират мнението на младите хора

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Младите хора се бунтуват и това е неизбежно, едни го правят от недоволство срещу нещо в семейството или училището, други - просто за да бъдат различни, това сподели по Нова нюз младият активист от програма „Мегафон” на Националната мрежа за децата Кристиян Мирчев.

Той заяви, че това, което най-дразни българските младежи, е генерализирания образ локалите. Напоследък някои се определяни като такива не по поведението и действията си, а само заради начина си на обличане, обясни младият активист.

„Всеки подрастващ има нужда от подкрепа, дори една дума е нещо прекрасно”, каза още Мирчев.

Той каза също, че младите имат ентусиазъм за реформи, но институциите ги неглижират. Активистът разказа, че сам се е сблъскал с това, когато по време на обществено обсъждане е представил много добре подготвена позиция, но тя просто е била „прелистена” без никаква реакция. Според Кристиян Мирчев, това отношения може да убие младежкия ентусиазъм или да доведе до по-голям бунт и незачитане на правилата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!