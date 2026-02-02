Младеж без книжка си спретна гонка с полицията, баща му се опита да спре задържането му

Булфото

19-годишен шофьор без книжка си спретна гонка с полицията, баща му се опита да спре задържането му, съобщиха от ОД на МВР.

На 1 февруари в село Козаревец е предприета проверка на младежа с товарен автомобил. При подаден звуков и светлинен сигнал водачът не изпълнил разпореждането и увеличил скоростта си на движение.

Униформените са успели да спрат автомобила. Зад волана е установен 19-годишен неправоспособен от Горна Оряховица.

Установено е, че той е седнал зад волана в срока на изтърпяване на административно наказание за същото деяние. По същото време на мястото с автомобил е пристигнал бащата на 19-годишния младеж и опитал да попречи на полицейските служители да задържат сина му.

Наложило се на мястото да бъде изпратен втори полицейски екип. Двамата са задържани, предаде факти.бг.

