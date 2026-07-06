Младеж блъсна с тротинетка 3-годишно дете в Кюстендил

снимка: МВР

20-годишен с тротинетка е блъснал 3-годишно дете - инцидентът е станал в пешеходната зона при театъра на Кюстендил, съобщават от полицията.

Детето е прегледано в кюстендилската болница. То е с хематоми на главата. Родителите са поискали преглед и в столична болница, предаде БНР.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

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