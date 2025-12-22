Младеж е арестуван при опит за взлом във Варна

Кадър Читател на Петел

Млад мъж е арестуван на улица "Генерал Столетов" във Варна.

Той е опитвал да проникне с взлом в имот на улицата.

На мястото е пристигнал "СОД" и полиция.

Опитът за грабеж е извършен посред бял ден, което показва колко внимателни трябва да са стопаните на имоти.

