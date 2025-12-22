Младеж е арестуван при опит за взлом във Варна
22.12.2025 / 14:08 1
Кадър Читател на Петел
Млад мъж е арестуван на улица "Генерал Столетов" във Варна.
Той е опитвал да проникне с взлом в имот на улицата.
На мястото е пристигнал "СОД" и полиция.
Опитът за грабеж е извършен посред бял ден, което показва колко внимателни трябва да са стопаните на имоти.
