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Младеж излетя от колата при катастрофа на Подбалканския път

17.07.2026 / 22:08 0

Снимка Булфото

Два леки автомобила се сблъскаха на Подбалканския път до разклона за село Тъжа.

Лек автомобил се движел по главния път, а от разклона за Тъжа излиза лек автомобил с петима младежи в него. Отнема предимството на движещата се по главния път кола и двата автомобила се сблъскват, пише novini.bg.

Леко пострадала е жената, шофирала единия автомобил и един от младежите в другия, който е излетял от колата, но е без тежки травми.

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