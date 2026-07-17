Младеж излетя от колата при катастрофа на Подбалканския път
Снимка Булфото
Два леки автомобила се сблъскаха на Подбалканския път до разклона за село Тъжа.
Лек автомобил се движел по главния път, а от разклона за Тъжа излиза лек автомобил с петима младежи в него. Отнема предимството на движещата се по главния път кола и двата автомобила се сблъскват, пише novini.bg.
Леко пострадала е жената, шофирала единия автомобил и един от младежите в другия, който е излетял от колата, но е без тежки травми.
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