Младеж излетя от колата при катастрофа на Подбалканския път

Снимка Булфото

Два леки автомобила се сблъскаха на Подбалканския път до разклона за село Тъжа.

Лек автомобил се движел по главния път, а от разклона за Тъжа излиза лек автомобил с петима младежи в него. Отнема предимството на движещата се по главния път кола и двата автомобила се сблъскват, пише novini.bg.

Леко пострадала е жената, шофирала единия автомобил и един от младежите в другия, който е излетял от колата, но е без тежки травми.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!