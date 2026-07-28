Младеж на 21 години бе спасен от полицаи след опит да се обеси на скейт рампа

Снимка МВР

Полицаи в Монтана спасиха 21-годишен младеж, който се опитал да се обеси на висока рампа за скейтборд в парк „Слънчевата градина“. Случката е станала в ранните часове на нощта, след сигнал на спешния телефон 112.

Случката е от тази нощ. Минути след 1.30 часа на спешния телефон 112 постъпил сигнал за 21-годишен младеж, който се опитва да сложи край на живота си. Той се качил на висока рампа за скейтборд в парк „Слънчевата градина“ в града. На мястото незабавно били изпратени екип на полицията и линейка, пише Блиц.

При пристигането си служителите на реда установили разстроения младеж на върха на съоръжението. Той казал, че иска да се обеси заради раздяла с приятелката си. Един от полицаите разговарял с младежа и отклонил вниманието му, докато колегата му се изкачил на рампата. С бърза реакция той успял да фиксира младежа и да пререже въжето около врата му и предотвратил фаталния изход. Младият мъж е свален безопасно на земята и прегледан от медицинския екип.

На място е оказано съдействие и от психолог на МВР. Младежът е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Монтана за негова безопасност. По случая е образувана преписка.

Редактор "Екип на Петел",

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