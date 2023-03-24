Снимки: Иваги Г., фейсбук

Младеж от Варна подарява абитуриентския си костюм. За страхотния жест информира самият той във фейсбук профила си. Името му в социалната мрежа е Иваки Г.

Ето какво пише той:

"Здравейте!✍️

Точно преди една година аз си купих така мечтан костюм за моят бал. Толкова много се вълнувах, че го обличам и ще бъда готин хаха.

Знам, че за много момчета този специален момент е просто мечта. И поради тази причина, аз искам да подаря своят костюм на момче, за което осъществяването на тази мечта е непосилно. Искам той да изпита същото това вълнение, което всички други абитуриенти изпитват, носейки своите така мечтани костюми. Костюма е син с бяла риза, червена вратовръзка и т.н (ще има приложени снимки). Висок съм 175 см, 60 кг и на снимките ми е точен. Предполагам няма да е проблем дори някой с някой друг сантиметър по-висок. Много удобен, от качествена и хубава материя. Заедно с него има комплект обувки (44 номер) и колан.



За много момчета костюма е със сантиментална стойност. Аз избирам да не гледам как е прибран прилежно в гардероба ми, а да го видя върху момче, което ще изглежда готино с него. Искам да видя, че костюма ми ще направи някого щастлив.

Моля ви, имам пълното доверие, че с мен ще се свържат хора, които наистина не могат да си позволят тази “глезотия”.

Ако се интересувате или имате някакви въпроси, пишете ми на лично.

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