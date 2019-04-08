Младеж помете няколко коли във Видин (видео)

На 7 април в 16.02 часа на тел.112 е подаден сигнал за катастрофа в района на видинската жп гара, съобщава вестник "Конкурент".

Пристигналите на мястото полицейски служители установили, че 18-годишен видинчанин (правоспособен водач категория „В“ с 4 месеца стаж) шофирайки лек автомобил „Фиат Пунто“ с несъобразена скорост по ул.“П.Яворов“ последователно блъснал два паркирани автомобила „Волво“ и „Мерцедес Спринтер“. Последният се отклонил и ударил още две коли – „Опел“ и „Тойота“. На петте превозни средства били нанесени материални щети. Водачът е прегледан във видинската болница и освободен без наранявания. При проверка с технически средства показанията на пробите му за алкохол и наркотици били отрицателни. При пътния инцидент няма пострадали граждани. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство.

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