Младеж пострада при падане от тротинетка на велоалея в София

Снимка Пиксабей

Младеж с електрическа тротинетка пострада, докато се движеше по велоалея в столичния квартал „Западен парк“.

Той и негови приятели се движели по тротоара с несъобразена за това място скорост. При разминаване се засекли, вследствие на което едното момче паднало от тротинетката и си ударило главата в бордюра. Екип на Спешна помощ го транспортира в болница.

На място имаше и полицейски патрул.

Редактор "Екип на Петел",

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