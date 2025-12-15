Младеж преби 13-годишната си сестра и ѝ се закани с убийство

Булфото

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 20-годишен младеж, нанесъл телесна повреда на малолетната си сестра и ѝ се заканил с убийство.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11.12.2025 г. около 23,00 часа в ж.к.“Дружба“ в гр. София, обвиняемият Т.М. е нанесъл удари с юмрук на 13-годишната си сестра.

Вследствие на това, той ѝ е причинил лека телесна повреда.

По същото време Т.М. ѝ се заканил с убийство, като изкрещял: „Ще ви утрепам всички“, докато удрял момичето с юмруци в областта на гърдите.

След това обвиняемият излязъл навън, хвърлял камъни, счупил прозорец и крещял: „Ще ви утрепа“.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал.2 от НК и по чл. 144, ал. 3, т.1 и т.3, вр. ал.1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор Т.М. е бил задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд, пише "Новини".

