Младеж с амфетамини заловен в двора на търновско училище

Пиксабей

Младеж с амфетамини е заловен в двора на търновско училище. Вчера преди обяд служители на Районното управление в старата столица са проверили двама местни жители в учебно заведение в града.

Близо до тях униформените са открили и иззели свивка, скъдържаща около 0,5 грама бяло прахообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на амфетамин.

Единият от младежите е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство, предаде "Фокус".

