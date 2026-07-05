Младеж се вряза с колата си в три паркирани автомобила в Асеновград

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Автомобил, управляван от младеж, се вряза в три паркирани автомобила в Асеновград. Кадри от инцидента бяха разпространени в социалните мрежи.

Инцидентът е станал в събота привечер, на прав участък на улица „Богомилска“ в Асеновград, при ограничение на скоростта от 30 км в час.

Внезапно автомобилът, който видимо се движи с несъобразена скорост, напуска платното и удря три други паркирани коли. За щастие, няма сериозно пострадали хора.

През април 2018 г. тогава 21-годишната пловдивчанка Габриела Медарова, стана широко известна, след като с джип удря около 10 паркирани автомобила в квартал „Кючук Париж“ в Пловдив и напуска мястото на инцидента, припомня bTV.

При проверката полицията установява 1,4 промила алкохол и положителен тест за канабис. Срещу нея са повдигнати обвинения за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества и за причиняване на значителни имуществени вреди.

Няколко месеца по-късно името ѝ отново попада в новините след нов инцидент – обвинена е, че е ударила полицай при управление на автомобил.

Редактор "Екип на Петел",

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