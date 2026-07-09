Младеж се заби в паркирана кола след дрифт в Пазарджик

Стопкадър МВР, бТВ

19-годишен шофьор предизвика катастрофа в Пазарджик по време на дрифт, съобщиха от полицията в града. МВР разпространи кадри от инцидента от 3 юли на ул. „Болнична“. На тях се вижда, че младежът се забива с висока скорост в паркирана кола.

Няма пострадали хора, нанесени са само материални щети.

Екип на сектор „Пътна полиция“ в Пазарджик е установил бързо водача – 19-годишен от Пазарджик.

На виновния шофьор е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата. Още на място му е отнета книжката. Грози го глоба в размер на малко над 1500 евро.

От полицията в Пазарджик предупреждават, че ще има засилените проверки за незаконни гонки, дрифтиране и грубо нарушаване на правилата за безопасно движение по пътищата в цялата област, пише btvnovinite.bg.

Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/19-godishen-se-zabi-v-parkirana-kola-po-vreme-na-drift-v-pazardzhik-video.html?campaignsrc=clipboard

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