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Младеж се заби в паркирана кола след дрифт в Пазарджик

09.07.2026 / 15:05 1

Стопкадър МВР, бТВ

19-годишен шофьор предизвика катастрофа в Пазарджик по време на дрифт, съобщиха от полицията в града. МВР разпространи кадри от инцидента от 3 юли на ул. „Болнична“. На тях се вижда, че младежът се забива с висока скорост в паркирана кола.

Няма пострадали хора, нанесени са само материални щети.

Екип на сектор „Пътна полиция“ в Пазарджик е установил бързо водача – 19-годишен от Пазарджик.

На виновния шофьор е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата. Още на място му е отнета книжката. Грози го глоба в размер на малко над 1500 евро.

От полицията в Пазарджик предупреждават, че ще има засилените проверки за незаконни гонки, дрифтиране и грубо нарушаване на правилата за безопасно движение по пътищата в цялата област, пише btvnovinite.bg.

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Коментари
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kris (преди 33 минути)
Рейтинг: 632792 | Одобрение: 124607
1 500 евра само....Абе вкарайте това идиотче в затвора да му разширят цефката....! Стига са ни притеснявали малоумниците......!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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