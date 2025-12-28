Младеж взе банкнота от 10 лева и си издуха носа с нея

Кадър Фб

Младеж предизвика мрежата с клип срещу лева.

Той дори се секне в български банкноти от 10 лева, с което предизвика вълна от негативни коментари.

После, псувайки обяснява как левът няма стойност и иска да извърши едни действия с всички, които защитават лева.

И накрая обещава, че след няколко дни ще си "бърша д.пито с лева", пише Днес.бг.

Видеото бе публикувано от Николай Попов, баща на Сияна.

"Изобщо не искам да влизам в полемиката лев или евро. Обаче не мога да не коментирам този, който в публично видео си издуха носа в българска банкнота от 10 лв., на която стои портретът на големия българин и будител Петър Берон.

Не само в портрета, но и в изображението на Рибния буквар. За него Петър Берон и Рибния буквар са носна кърпичка. Псувните също няма да коментирам. Сами ще ги чуете.

Наред с умните и грамотни български деца расте и такива. За тях няма история, традиция, държава, род, народ", написа Попов.

