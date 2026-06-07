Младежът, който загина след удар в къща в Дупница, е карал без книжка

Кадър Нова телевизия

17-годишният младеж, който загина след като се удари с автомобила си в къща в Дупница, е бил без книжка, а най-вероятната причина за тежкото пътнотранспортно произшествие е несъобразена скорост.

От Областната дирекция на полицията в Кюстендил съобщиха за БНР, че пътният инцидент е станал около 3:00 ч. през нощта в неделя на улица "Патриарх Евтимий" в Дупница. Джипът "Мерцедес", който се е движел с несъобразена скорост, напуснал пътното платно и се е врязал в обитаема къща, в която живее 83-годишна жена.

Непълнолетният водач, който няма и свидетелство за управлeние, е загинал на място вследствие на тежките травми. По време на удара в жилището е имало хора, те не са пострадали, тъй като са се намирали в съседна стая.

За случая е уведомен дежурен прокурор. Образувано е досъдебно производство, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

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