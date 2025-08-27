Младежът, предизвикал пожара в „Кръстова вада“ в София, остава в ареста

Снимка: Булфото

Съдът остави в ареста 18-годишния Петър Димитров, обвинен за пожара в столичния квартал "Кръстова вада" на 24 август.

Сред мотивите за решението са, че извършеното престъпление е тежко.

Съдията посочи и факта, че се е наложила евакуация на част от живеещите в района, предава БНР.

В същото време съдът препоръча извършването на съдебно-психиатрична експертиза на обвиняемия. Тя трябва да установи дали той е бил вменяем по време на извършването на деянието.

Решението може да бъде обжалвано.

