Младежи оставиха стар Москвич като подарък под прозорците на военния министър

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Стар автомобил "Москвич" оставиха пред Министерството на отбраната като подарък на министър Димитър Стоянов от Младежката организация на "Да, България" - "МлаДа България".

С нетрадиционния подарък младежите от "МлаДа България" в съвместна акция с младежите от ДСБ протестират срещу опитите на Министерството на отбраната да закупи от Полша изтребители МиГ-29 с изтичащ летателен ресурс. Пред министерството те паркираха стар автомобил “Москвич”, символа на съветската индустриална мощ и благополучие през 60-те и 70-те години на миналия век.

“Това е подарък за военния министър Димитър Стоянов, тъй като последната седмица всички разбрахме, че той е изявен соцносталгик и като такъв е редно в гаража си да има поне един “Москвич”. Искахме да му подарим и един МиГ-29, но той е намерил последните останали бройки в Полша и сега иска да ги купи с нашите данъци”, заяви Тодор Петров, организатор на акцията от “МлаДа България”.

Младежите подаряват на министъра ретро автомобила, сравнявайки го със старите съветски изтребители, и настояват той да го приеме, но да не купува МиГ-овете, а да осигури сигурност за българското небе днес - без да прахосва парите на данъкоплатеца.

“Нямате право на такава сделка! Нямате право да купувате от моргите грохнала съветска техника! Като български офицер и министър на НАТО-вска държава нямате право!”, се казва в картичката за подаръка към министъра.

Редактор "Екип на Петел",

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