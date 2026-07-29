Младежи оставиха стар Москвич като подарък под прозорците на военния министър
Булфото
Стар автомобил "Москвич" оставиха пред Министерството на отбраната като подарък на министър Димитър Стоянов от Младежката организация на "Да, България" - "МлаДа България".
С нетрадиционния подарък младежите от "МлаДа България" в съвместна акция с младежите от ДСБ протестират срещу опитите на Министерството на отбраната да закупи от Полша изтребители МиГ-29 с изтичащ летателен ресурс. Пред министерството те паркираха стар автомобил “Москвич”, символа на съветската индустриална мощ и благополучие през 60-те и 70-те години на миналия век.
“Това е подарък за военния министър Димитър Стоянов, тъй като последната седмица всички разбрахме, че той е изявен соцносталгик и като такъв е редно в гаража си да има поне един “Москвич”. Искахме да му подарим и един МиГ-29, но той е намерил последните останали бройки в Полша и сега иска да ги купи с нашите данъци”, заяви Тодор Петров, организатор на акцията от “МлаДа България”.
Младежите подаряват на министъра ретро автомобила, сравнявайки го със старите съветски изтребители, и настояват той да го приеме, но да не купува МиГ-овете, а да осигури сигурност за българското небе днес - без да прахосва парите на данъкоплатеца.
“Нямате право на такава сделка! Нямате право да купувате от моргите грохнала съветска техника! Като български офицер и министър на НАТО-вска държава нямате право!”, се казва в картичката за подаръка към министъра.
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