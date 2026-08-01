Младежи от Варна избират доброволчеството през лятото

Кадър Нова телевизия

Лятната ваканция за десетки младежи във Варна се превръща не само във време за почивка, но и във възможност да помагат. За поредна година младежи избират пътя на доброволчеството, като се включват в различни инициативи с обществена полза.

Сред младите доброволци е 17-годишният Стилиян, който вярва, че малките действия могат да направят света по-добър. "Аз харесвам да помагам на хората. Така светът става едно по-добро място", сподели той.

Тази година участието му в Младежката доброволческа служба е свързано основно със спортни дейности. "Избрах спорта като тема, тъй като съм спортист, лекоатлет. Двукратен национален шампион съм по многобой и мисля", разказа Стилиян.

От Община Варна отчитат, че интересът към доброволческите инициативи сред младите хора расте с всяка изминала година. Кампанията обикновено започва през юни, а основната част от дейностите се провежда през юли и август. "Тази година доброволците са 56. Организациите са с различна насоченост - има социални, екологични и спортни. Всеки доброволец сам избира в каква организация да кандидатства според своите интереси", обясни началникът на отдел "Младежки дейности" в Община Варна Николай Василев.

Докато за някои това е първо подобно преживяване, за Стилиян доброволчеството вече е позната кауза. Той е участвал в маратони и кампании за почистване на плажове, а натрупаният опит му помага да планира бъдещето си. "Като спортист натрупвам достатъчно опит, а сега с доброволчеството трупам още. Мисля, че така придобивам нужните качества да работя в екип и да кандидатствам в Академията на МВР, където искам да уча за пожарникар", каза младежът.

Той призова всички млади хора да бъдат активни и да помагат.

Редактор "Екип на Петел",

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