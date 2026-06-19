Младежи от Варна премериха знания и умения в междуучилищен куиз

Снимка Община Варна

Юнашкият салон се превърна в арена на знания, бързи реакции и силни емоции по време на първото издание на междуучилищния куиз „Mind Clash“, организиран от екипа и доброволците на Черноморския младежки център към Община Варна.



Събитието събра 50 от най-остроумните ученици в града, разпределени в 8 отбора, които доказаха, че знанието може да бъде не само полезно, но и истински забавно. Форматът постави участниците пред предизвикателства, изискващи както широка обща култура, така и бързо мислене, екипна работа и концентрация под напрежение, пише moreto.net.



Цялото съдържание на куиза, както и организацията и логистиката на събитието, бяха изцяло разработени и реализирани от доброволците към Черноморския младежки център с подкрепата, напътствията и менторството на професионалния екип младежки работници и образователни медиатори на Центъра. Чрез този съвместен модел на работа младите хора имаха възможност да се учат в реална среда, развивайки лидерски качества, умения за публично говорене и управление на мащабни събития.



Надпреварата премина при оспорвани обрати и много забавни моменти, а отборите впечатлиха и с креативност при избора на имената си. След напрегната битка победителите бяха:



I място – отбор „Траката уотърс екскавейшънс“ от МГ „Д-р Петър Берон“



II място – отбор „Карагьозите“ от Първа езикова гимназия



III място (поделено) – отбор „Лилавите чайки“ от МГ „Д-р Петър Берон“ и отбор „Енигма“ от СУХНИ „Константин Преславски“, които впечатлиха всички в залата със специално брандирани за събитието тениски.



Голямата награда за отбора победител надгражда стандартните състезания. В началото на новата учебна година младежите ще преминат от другата страна на играта. Заедно с екипа на Черноморския младежки център те ще влязат в ролята на съорганизатори, за да разработят следващите предизвикателства във формата. Този модел дава реален шанс на учениците да развиват лидерски качества и инициативност, подкрепяни от своите училища и ментори от организацията.



Следващото издание на „Mind Clash“ ще се проведе през есента, а организаторите обещават още по-епичен сблъсък и нови предизвикателства.

Редактор "Екип на Петел",

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