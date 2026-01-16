Младежи платиха на такси с фалшиво евро в Казанлък

снимка: МВР

49-годишен шофьор на такси от Казанлък се оплака в полицията, че на 14 януари, след изпълнение на курс, му е било платено с неистинска банкнота с номинал от 20 евро, съобщиха от ОДМВР-Стара Загора.

По данни на потърпевшия фалшивото евро е било пробутано в таксиметровия му автомобил от качилите се за превоз две момчета и едно момиче. Образувано е досъдебно производство по чл. 244, ал.1 от НК под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

От полицията посочват за още един идентичен случай в Казанлък на същата дата, при който 45-годишен търговец се оплакал, че в магазин е била пласирана неистинска банкнота с номинал от 20 евро.

По данни на потърпевшия в търговския обект влезли мъж и жена, които след закупуване на стока са заплатили с банкнота с номинал от 20 евро. Образувано е досъдебно производство по чл.244,ал.1 от НК под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

