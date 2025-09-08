Младежи поискаха Северна Добруджа за България

Кадър Про Нюз Добрич

Младежи от цяла България се събраха в Добрич на мащабно факелно шествие в почит на героите на България по повод 109-ата годишнина от Добричката епопея и 85-ата годишнина от подписването на Крайовския мирен договор.

Събитието, наречено „Колевмарш“, се организира в Добрич от местната структура на Национална легия на българската младеж (НЛБМ) за втора поредна година.

Шествието продължи два часа и тръгна от паметника на хан Аспарух. Маршрутът премина по булевард „25-ти септември“, след това по бул. „3-ти март“, където бяха положени цветя пред паметната плоча на ген. лейт. Тодор Кантарджиев. След това шествието премина по ул. „Максим Горки“ и площад „Демокрация“, до ул. „Независимост“. Там бяха направени две спирки – пред Кръста на загиналите за свободата на Добруджа (5–7 септември 1916 г.) и пред паметната плоча на цар Борис III, поставена във връзка с връщането на Южна Добруджа към България през 1940 г.

Крайната точка на шествието беше паметникът на генерал Иван Колев, където бяха положени венци и цветя и беше запазена минута мълчание. В тържествените си слова младежите заявиха, че България трябва да си върне Северна Добруджа, където, по думите им, живеят българи, копнеещи да бъдат част от страната.

Събитието бе съпроводено със засилено полицейско присъствие. Пожарен автомобил и охрана с кофи вода, осигурени от организаторите, следяха за предотвратяване на инциденти с десетките факли от шествието. Потребители в социалните мрежи събщиха за задръствания в различни частни на града около шествието.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!