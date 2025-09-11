Младежи пребиха и обраха шофьор на камион във Видинско

Снимка: Булфото

Окръжната прокуратура във Видин е образувала досъдебно производство срещу двама младежи, нанесли побой над шофьор на камион. Деянието е причинило средна телесна повреда на мъжа.

Инцидентът е станал на 7 септември в района на село Медовица, област Видин. 62-годишният шофьор бил нападнат от двама младежи на 20 и 17 години.

На пострадалия е причинена средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на череп, синуси, фрактура на ребро и перфорация на белия дроб, предава БНТ.

Извършителите на деянието откраднали от шофьора верижка от жълт метал, а от кабината на управляемия от него влекач - телевизор, мобилен телефон, ключ от автомобил и дебитна карта.

По първоначални данни общата стойност на вещите възлиза на 1000 лева.

С постановление на прокурор двамата са привлечени в качеството на обвиняеми. Пълнолетният мъж е задържан за срок до 72 часа, а непълнолетният му съучастник – до 48 часа.

Предстои Окръжна прокуратура – Видин да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите лица.

