Младежи пребиха мъж в Пловдив

Младежи пребиха 49-годишен мъж в Пловдив, съобщиха от полицията.

Побоят е станал на 19 ноември в квартал „Столипиново“.

Установена е самоличността на участниците - четирима на възраст между 17 и 21 години.

Те са били задържани. Материалите по случая са внесени в прокуратурата, предаде Дарик.

