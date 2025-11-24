реклама

Младежи пребиха мъж в Пловдив

24.11.2025 / 12:58 0

Пиксабей

Младежи пребиха 49-годишен мъж в Пловдив, съобщиха от полицията.

Побоят е станал на 19 ноември в квартал „Столипиново“.

Установена е самоличността на участниците - четирима на възраст между 17 и 21 години.

Те са били задържани. Материалите по случая са внесени в прокуратурата, предаде Дарик.

 

kris (преди 3 секунди)
Рейтинг: 536695 | Одобрение: 100265
Столипиново значи.....Някой път си мечтая за старата милиция, която през деня не ги биеше.....ама през нощтааааа им спукваха на сиганята джигерите......!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

