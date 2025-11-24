Младежи пребиха мъж в Пловдив
24.11.2025 / 12:58 0
Пиксабей
Младежи пребиха 49-годишен мъж в Пловдив, съобщиха от полицията.
Побоят е станал на 19 ноември в квартал „Столипиново“.
Установена е самоличността на участниците - четирима на възраст между 17 и 21 години.
Те са били задържани. Материалите по случая са внесени в прокуратурата, предаде Дарик.
