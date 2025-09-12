Младежи целиха автобус с камъни във Варна

Кадър Бг он ер

В голяма варненска група бяха споделени кадри, на които се виждат младежи, облечени в тъмни дрехи, нападащи автобус на градския транспорт по време на движение с пътници, предаде България он ер.

На записа се вижда как момчетата събират камъни и се прикриват зад подлез, а когато автобусът наближи - започват атаката.

"22:10 - на междублоковото пространство между бл. 38 и бл. 40, намиращи се на бул. "Кирил и Методий". Утре записът ще бъде предаден, включително и този от камерите на блока в 4-то РПУ. Много се надявам родителите да гледат това. Убедена съм, че ще си ги познаят. Много искам да коментирам клипа, но ще си спестя чудовищните думи, които напират в мен! Приятна вечер и внимавайте с автобусите... я ще е надишан който влети с колата, я ще са тези, които ще ви разцепят главата с камъни", пише авторът на клипа.

Все още няма информация дали превозното средство е пострадало и какви щети са нанесени.

Случаят идва само дни след жестокото нападение над шефа на Областната дирекция на МВР в Русе – старши комисар Николай Кожухаров, който бе пребит почти до смърт от група младежи.

Събитията предизвикаха сериозен обществен отзвук и поставиха под въпрос не само личната сигурност на висши служители на реда, но и по-широкия проблем с агресията сред младите хора.

Все по-често се говори за отслабващия респект към институциите, за липсата на авторитет на държавните органи и за необходимостта от по-ефективни мерки за превенция и възпитание

