Младежи учат архитектура във Варна напълно безплатно

Пиксабей

Във Варна стартира второто издание на Лятното училище за архитектура и градска среда, което ще се проведе от 20 юни до 23 юли 2026 г. Инициативата дава възможност на млади хора да се включат безплатно в обучителна програма, посветена на съвременните предизвикателства и тенденции в развитието на градската среда.

Темата тази година е „Преобразяване на града“, като фокусът е върху културното наследство, зелената архитектура, градската зеленина и ролята на публичните пространства. В програмата се разглежда и връзката с актуалния подход „редуцирай – преизползвай – рециклирай“, предаде Радио Варна.

Кандидатстването е отворено до 15 юни и е без такса. Участието също е изцяло безплатно. Училището е насочено към младежи на възраст между 16 и 29 години от Варна, страната и чужбина.

Обучителната програма ще се проведе в рамките на пет уикенда (20 юни – 19 юли) и включва лекции, презентации и работа на терен. Участниците ще придобият базови знания и практически умения в областта на архитектурата и градската среда, ще работят в екип и ще разработят собствени проекти, които ще представят публично.

Заключителната програма (20–23 юли) ще събере участниците с утвърдени архитекти, урбанисти и преподаватели от България и чужбина. В рамките на събитието ще бъдат представени и финалните групови проекти.

Повече информация и формуляр за кандидатстване: amorphaarchitecture.org

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