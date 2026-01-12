снимка: ОДМВР-Велико Търново

Младежи закупили онлайн реквизитни банкноти в евро и опитали да пазаруват с тях, съобщиха от полицията във Велико Търново.

От там уточняват, че случаят е от 8 януари. В хода на разследването е изяснено, че младежи са си закупили евро чрез интернет обява за продажба на реквизитни банкноти в евро, долари и турски лири и решили да пробват да платят в търговската мрежа с тях и да проверят дали ще бъдат разпознати. Първоначално търговецът не се усъмнил, но в последствие разпознал неистинските банкноти и сигнализирал полицейските служители.

Реквизитните банкноти ясно се отличават, както по самата хартия, така и по липсата на водни знаци и защитна лента и най-вече по надписа Prop copy. Младежите са установени.

По случая е образувана преписка, която ще бъде докладвана в прокуратурата, предаде "Дарик".

От ОДМВР – В. Търново предупреждават гражданите да бъдат внимателни, да оглеждат банкнотите, които получават, особено при пазаруване от частни или съмнителни лица.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!