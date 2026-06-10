Младежи заплашиха с нож и ограбиха непълнолетни момчета в столичен парк

снимка: Фейсбук, ОДМВР

Младежи ограбиха непълнолетни момчета в парк в София, съобщиха от полицията.

Грабежът е извършен на 3 юни. Момчетата са били нападнати от двама непознати, които отправили съм тях заплахи с нож и отнели от единия портмоне с пари и лични документи.

Нападателите са задържани - също непълнолетни, предаде "Дарик".

След доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура на задържаните са повдигнати обвинения за грабеж, извършен в съучастие.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!