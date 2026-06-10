Младежи заплашиха с нож и ограбиха непълнолетни момчета в столичен парк
снимка: Фейсбук, ОДМВР
Младежи ограбиха непълнолетни момчета в парк в София, съобщиха от полицията.
Грабежът е извършен на 3 юни. Момчетата са били нападнати от двама непознати, които отправили съм тях заплахи с нож и отнели от единия портмоне с пари и лични документи.
Нападателите са задържани - също непълнолетни, предаде "Дарик".
След доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура на задържаните са повдигнати обвинения за грабеж, извършен в съучастие.
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