Младежите на България и Португалия играят при 0:0 в квалификация за Европейското първенство през 2027 година

Отборите на Португалия (U21) и България (U21) играят при резултат 0:0 в сблъсък от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година.

Дотук "лъвчетата" записаха един успех - Гибралтар (3:0), и едно равенство - Азербайджан (1:1), и към момента заемат третата позиция в група B. "Мореплавателите" пък постигнаха две победи - Азербайджан (5:0) и Шотландия (2:0), които им отреждат първото място.

След само 120 секунди игра Георги Лазаров пусна добро подаване към Борислав Рупанов, който не се забави и стреля, но опитът му прелетя далеч от целта, предаде Спортал.

Отговорът на домакините не закъсня и още в следващата атака Родриго Мора проби по десния фланг, след което центрира по земя към Юсеф Шермити, който стреля, но Пламен Андреев изби. При добавката Тиаго Паренте прати топката в гредата. В 22-ата минута Диего Родригес опита шут от далечна дистанция, но стражът на "лъвовете" се намеси на ниво.

