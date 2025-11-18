Младежите отстъпиха на Шотландия в европейска квалификация

Снимка: БФС

Младежкият национален отбор на България по футбол (до 21 години) отстъпи с 0:1 на връстниците си от Шотландия в Европейска квалификация от група "В" в тази възраст. Единственото попадение в срещата, която се игра на стадион "Фър Парк“ в Мадъруел, вкара Адедире Мебуде от дузпа в 36-ата минута.

За българите това е второ поражение в пет мача, те остават със 7 точки и слизат на 4-ото място. Шотландия събра 10 и има мач по-вече. По-рано днес Чехия и Португалия завършиха 0:0, като гостите остават на върха с 13 пункта. Чехите са 2-и също с 10 от пет двубоя. Първенството на континента ще се проведе през 2027-а година в Сърбия и Албания, припомня БНР.

Футболистите на Тодор Янчев обаче играха под очакванията, а като изключим началните 10-15 минути, не създадоха кой знае какво напрежение на вратаря на домакините. Единствено в последните 6-7 минути влезлият като смяна Николай Златев донесе повече свежест, енергия и негови пробиви и центрирания донесоха шанс. Шотландците не блестяха с кой знае какви достойнства, но бяха достатъчно организирани, за да удържат минималната преднина и да я превърнат в победа.

Българският отбор взе инициативата от началото и в първите 20 минути можеше на два пъти да излезе напред в резултата, като веднъж Никола Илиев не успя да нанесе точен удар. След него пък крилото на Славия Кристиян Балов остана сам срещу вратаря, влизайки от ляво в наказателното поле, но ударът му попадна в гърдите на вратаря Рюард Адамс.

Постепенно домакините изнесоха събитията в по-предни позиции, като първо искаха дузпа заради игра с ръка на Асен Митков. Но в 36-ата минута те получиха такава, след като Теодор Иванов при единоборство с Конър Алан след изпълнение на ъглов удар. Българският вратар Пламен Андреев чакаше до последно изпълнението на Адедире Мебуде, който обаче успя да финтира стража и да открие разултата.

Българският тим опита да реагира през втората част. Но в 70-ата минута домакините имаха възможност да открият чрез Дейвид Уотсън, който стреля от близка дистанция по диагонала от дясно. За късмет на българите топката се спря от външната страна на мрежата.

В 84-ата минута шотландците можеха да стигнат до втори гол, след като Тейлър Стивън проби от ляво и центрира. Пламен Андреев отби топката, но право към Конър Алън, който стреля. Но Теодор Иванов застана на пътя на изстрела и предотврати второ попадение.

Първата добра възможност за България през втората част дойде в добавеното време. Николай Златев, който влезе като смяна, проби от дясно и центрира. Топката беше за Рупанов, чийто изстрел с глава 4-5 метра обаче не намери целта.

Състав на България: Пламен Андреев, Михаил Полендаков, Теодор Иванов, Тодор Павлов, Димитър Папазов, Цветослав Маринов (72 - Борис Димитров), Асен Митков (88 - Антоан Стоянов), Петко Панайотов, Никола Илиев (76 - Николай Златев), Борислав Рупанов, Кристиян Балов (88 - Роберто Райчев)

Жълти картони: Теодор Иванов, Тодор Павлов, Борислав Рупанов (България), Андрю Тод, Самюъл Клиъл-Хардинг, Дейвид Уотсън, Тейлър Стивън (Шотландия)

