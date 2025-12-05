реклама

Млади и стари яхнаха вятъра и вълните във Варна

05.12.2025 / 17:52 1

Булфото

Благоприятни ветрове и вълни примамиха любителите на различни видове сърфи да се потопят в света на любимия си екстремен спорт във варненския залив:

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
vasil66 (преди 26 минути)
Рейтинг: 9327 | Одобрение: 3737
Ентусиасти!!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама