реклама

Млади лекари от Судан, Индия и Сомалия работят в болницата в Перник

26.01.2026 / 12:04 1

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

В болницата в Перник вече работят деветима лекари от Индия, Судан, Сомалия, Иран и Турция.

Младите лекари са завършили в Плевен и с помощта на агенция се свързаха с  нас и така се събра един екип от 9 чужденци, които работят в болницата от средата на миналата година, коментира пред Нова нюз директорът на болницата д-р Явор Дренски.

Тук много ми харесва, работя в неврологично отделение. Имам ментор и в момента уча. Всички ми помагат, коментира д-р Ален.

Всеки един от чуждите лекари има различно ниво на познания по български език, те полагат и изпити. Тези колеги непрекъснато са с човек от болницата, който им е ментор по време н а дежурството, така че да върви гладко да комуникацията с пациентите, а от друга страна да могат да овладяват все повече уменията на своята професия, тъй като те тепърва се изграждат като лекари, коментира директорът.

И посочи, че към момента екипът на лечебното заведение е попълнен.

Пациентите приемат чуждите колеги, топло ги приемат, така че нямаме проблеми от тази гледна точка, коментира още той.

Искам да остана в България, защото тук образованието е качествено и имаме много интересни клинични практики, посочи д-р Ален.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
kris (преди 53 минути)
Рейтинг: 564695 | Одобрение: 107405
Мойто Джи Пи в САЩ беше индиец, завършил медицина в София беше ял бой 2 пъти,защото го помислили за сиганин.....Тия да внимават де ходят, да не ядат някой винкел.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама