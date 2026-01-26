Млади лекари от Судан, Индия и Сомалия работят в болницата в Перник

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

В болницата в Перник вече работят деветима лекари от Индия, Судан, Сомалия, Иран и Турция.

Младите лекари са завършили в Плевен и с помощта на агенция се свързаха с нас и така се събра един екип от 9 чужденци, които работят в болницата от средата на миналата година, коментира пред Нова нюз директорът на болницата д-р Явор Дренски.

Тук много ми харесва, работя в неврологично отделение. Имам ментор и в момента уча. Всички ми помагат, коментира д-р Ален.

Всеки един от чуждите лекари има различно ниво на познания по български език, те полагат и изпити. Тези колеги непрекъснато са с човек от болницата, който им е ментор по време н а дежурството, така че да върви гладко да комуникацията с пациентите, а от друга страна да могат да овладяват все повече уменията на своята професия, тъй като те тепърва се изграждат като лекари, коментира директорът.

И посочи, че към момента екипът на лечебното заведение е попълнен.

Пациентите приемат чуждите колеги, топло ги приемат, така че нямаме проблеми от тази гледна точка, коментира още той.

Искам да остана в България, защото тук образованието е качествено и имаме много интересни клинични практики, посочи д-р Ален.

