Млади лица от протестите поставиха Росен Желязков и Пеевски на място

Три млади дами, които участваха в последните протести, гостуваха в "Лице в лице". Пред Цветанка Ризова застанаха социологът Ана Будакова, студентът Елена Тодорова и Лекси Фльор, която е живяла във Франция и Швейцария, и след като е завършила магистратура в Ню Йорк, се занимава с изкуство.

Трите разкриха защо са протестирали, като най-общо техните желания са за една по-честно и прозрачно управлявана Бългрия, и за реални реформи във всички сектори, особено в съдебната система и изборния кодекс.

Будакова призна, че от години протестира срещу Делян Пеевски, и не спести това, което мисли за него и Росен Желязков.

Изявлението на премиера бе финален опит за запазване на някакво достойнство, защото той дефакто беше един сламен премиер. Дори лидерът на неговата партия, към която той принадлежи, каза, че има пет премиери напоследък. Този пък, който организира всенародните митинги от хора, които не знаеха защо са там из България, се изявява като най-видния сред тези петимата. Мисля, че доскоро не се очакваше правителството да подаде оставка, но вече беше крайно време, изригна Будакова.

Елена Тодорова пък отговори на Росен Желякзов, който попита тези, които са били на протеста, осъзнават ли какви предизвикателства ще последват, и ги призова да излъчат автентични лидери.

Според мен, за да се излъчат автентични лидери, единственият начин в една европейска демократична и правова държава, е през избори. Но тези избори трябва да бъдат честни и първото предизвикателство, което трябва в момента да се реши, е да се измени изборния кодекс, така че да гарантира условия да протекат следващите избори по честен път, заяви Елена.

Тя направи и конкретни предложения за реформи.

Първо, ние като млади, мобилизираме да има много висока активност на изборите, която може да пречупи купения и контролирания вот, за да не бъде такъв фактор, както е в момента. Но управляващите трябва да променят следните неща: Първо, да върнат истинско пълноценно машинно гласуване, при което машината да изкарва протокол, а не да бъде принтер, както в момента. Да има предварителни пунктове, които не са в секционните избирателни комиси, а да са на отделно място от хора, които са много добре запознати, и да има експерти в гражданската квота в ЦИК. Защото до момента все още няма такива в гражданската квота в ЦИК. Също така трябва да има и дигитализация на цялостния изборен процес и да се наблегне много на наблюдатели и застъпници по време на изборния ден, добави Тодорова.

Последната гарантира, че младите хора няма да се приберат от улицата, и ако тези правила не се приемат и няма реформа на изборния кодекс, отново ще са на протести.

