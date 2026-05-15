Млади мъже обраха румънец край Свищов по пътя за Букурещ

Двама мъже, обрали румънец край Свищов, установиха местни полицаи. Сигнал за случая е получен на тел. 112 вчера сутринта. Потърпевшият обяснил пред униформените, че е станал жертва на кражба, като са му отнети 500 евро. 

В хода на разследването е изяснено, че той е пътувал с автомобил с двама непознати за Букурещ и в района на село Вардим са му били откраднати парите, посочва Фокус. 

От проведените незабавни оперативно издирвателни мероприятия автомобилът и пътувалите в него двама мъже – на 19 и 29 години, съответно от Никопол и село Обнова, и двамата неизвестни до момента на полицията са установени. Те са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

