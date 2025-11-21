Млади мъже разфасоваха аварирала кола във Варненско

Пиксабей

В сряда, около полунощ, във варненското Четвърто РУ е получен сигнал за мъже, придвижващи се с лек автомобил, които извършват кражба на части от изоставена аварирала кола в района на село Горица.

Незабавно насочилите се към мястото полицаи са задържали в село Старо Оряхово извършителите: 18-годишен жител на село Разделна и мъж от Аврен на 22 години, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

При проведените процесуално следствени действия, в МПС- то на двамата, униформените намерили три броя гуми с джанти, два предни фара, декоративна решетка и други вещи отнети от авариралия лек автомобил.

По случая е образувано досъдебно производство.

