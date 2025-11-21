реклама

Млади мъже разфасоваха аварирала кола във Варненско

21.11.2025 / 11:47 0

Пиксабей

В сряда, около полунощ, във варненското Четвърто РУ е получен сигнал за мъже, придвижващи се с лек автомобил, които извършват кражба на части от изоставена аварирала кола в района на село Горица.

Незабавно насочилите се към мястото полицаи са задържали в село Старо Оряхово извършителите: 18-годишен жител на село Разделна и мъж от Аврен на 22 години, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

При проведените процесуално следствени действия, в МПС- то на двамата, униформените намерили три броя гуми с джанти, два предни фара, декоративна решетка и други вещи отнети от авариралия лек автомобил.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама