Младите хора във Варна ще споделят идеи, приоритети и предизвикателствата си с местната власт

Среща между младите хора от Варна и представители на местната власт ще се състои на 18 октомври 2025 г. (събота) от 11:00 до 15:00 ч. в сградата на Икономическия университет в града. Тя е организирана от Национален младежки форум в рамките на Диалога на Европейския съюз по въпросите за младежта, съобщиха от общинската пресслужба.

Това е консултативен механизъм, който позволява на младежи от цяла Европа да участват в процесите на вземане на решения на най-високо ниво и да задават дневния ред на политиката за младежта на континента. Събитието във Варна е част от поредица срещи в различни населени места в България и цели да даде възможност на младите да споделят своите идеи, приоритети и предизвикателства, както и да влязат в пряк диалог с представители на местната власт.

Поканени за участие са варненските ученици в гимназиален етап, студенти, представители на младежки организации. Срещата е отворена за всички заинтересовани младежи, а участието се осъществява чрез предварителна регистрация.

Настоящата дейност е част от проекта „We and Europe in Dialogue” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Национален младежки форум, който е председател на Национална работна група по Диалога на ЕС по въпросите за младежта към Министерство на младежта и спорта и с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“.

Паралелно със срещата по Диалога ще се проведе и втората среща по консултирането на Младежката стратегия на Варна. Тя също ще се състои в Икономическия университет от 11 до 17 ч. на 18 октомври 2025 г. В нея също могат да се включат ученици в младежка възраст 15-18 г. и така да станат едни от авторите на бъдещата младежка стратегия на града.

Програма за Диалога на ЕС по въпросите за младежта:

11:15 - 11:30 ч.

Представяне на Национален младежки форум и Националната работна група за Диалога на ЕС

11:30 - 11:45 ч.

Представяне на Министерство на младежта и спорта

11:45 - 12:00 ч.

Представяне на резултати от 11-ти цикъл на Диалога

12:00 - 13:00 ч.

Диалог с младежи за перспективите пред младежкото участие на местно ниво

13:30 - 15:00 ч.

Диалог с местната власт

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!